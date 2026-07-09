Il settore dello spettacolo si contraddistingue per una disciplina del lavoro particolarmente complessa e articolata, nella quale convivono esigenze di flessibilità organizzativa, peculiarità professionali e significativi obblighi di natura giuslavoristica, previdenziale e amministrativa. La molteplicità delle figure coinvolte, la frequente discontinuità delle prestazioni e la varietà delle forme contrattuali utilizzabili rendono imprescindibile una corretta qualificazione del rapporto di lavoro, ...

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