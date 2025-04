Il licenziamento disciplinare

Nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro è titolare di tre poteri fondamentali: il potere direttivo, il potere di controllo e il potere disciplinare. Nello specifico, da un lato il datore di lavoro detta le regole di comportamento da osservare in azienda per garantire un corretto svolgimento dell’attività lavorativa, e dall’altro lato ha la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti di quei lavoratori che non osservano le disposizioni impartite, al fine...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi