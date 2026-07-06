Due interventi ravvicinati ridefiniscono la disciplina del lavoro dei cittadini di Paesi terzi. Il primo, il Dlgs 16 aprile 2026, n. 83 (GU n. 115 del 20 maggio 2026; in vigore dal 4 giugno 2026), recepisce la Direttiva (UE) 2024/1233 e interviene sul permesso unico; il secondo, il Dl 12 giugno 2026, n. 100 (GU 134 del 12 giugno 2026), avvia l’attuazione del Patto UE su migrazione e asilo e modifica i tempi di accesso al lavoro dei richiedenti protezione internazionale.

Il permesso unico dopo il Dlgs 83/2026

Un chiarimento preliminare: ...