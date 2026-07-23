La particolare natura dell’attività agricola, strettamente connessa alla gestione dei cicli biologici, alla stagionalità delle lavorazioni e alla variabilità delle esigenze produttive, incide profondamente sull’organizzazione del lavoro e sulle modalità di impiego della manodopera. Tali caratteristiche hanno determinato, nel tempo, l’elaborazione di un sistema normativo specifico, volto a disciplinare le diverse forme attraverso cui può essere resa l’attività lavorativa nel settore agricolo. La regolamentazione...

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