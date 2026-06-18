La cessazione del rapporto di lavoro comporta una serie di effetti non solo sul piano occupazionale, ma anche sotto il profilo economico e contributivo. Tra questi, assume particolare importanza il sistema legato alla NASpI, volto a garantire un sostegno al reddito in caso di perdita involontaria dell’occupazione. All’interno di tale sistema, il contributo a carico del datore di lavoro rappresenta uno strumento di finanziamento che si applica secondo regole non sempre uniformi. Ne deriva un quadro...
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