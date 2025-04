Il verbale di primo accesso non interrompe la prescrizione dei premi Inail

Il termine prescrizionale dei premi di assicurazione di cui l’Inail è creditore verso datori di lavoro e altri soggetti assicurati si computa a ritroso a partire dalla data di notifica del verbale unico di accertamento e notificazione. Con la circolare 26/2025, l’Inail fornisce indicazioni operative per l’attività ispettiva, modificando, in parte, il proprio precedente orientamento, conformandosi alle numerose decisioni giurisprudenziali in materia.

Di norma, l’azione per riscuotere le somme dovute...