Il verbale unico

[2] Cfr. Corte di Cassazione, sentenze n. 27702/2019; n. 2532/2016; n. 7681/2014; n. 26734/2011; n. 25836/2011; n. 8456/2006; n. 16642/2005; n.7346/2004. Il dies a quo per il computo del termine di cui all'art. 14 della legge 689/1981 comprende anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti per accertare la violazione. La valutazione della congruità del tempo è rimessa alla valutazione del Giudice di merito.

[5] Nel caso di contestazione di lavoro "in nero" con diffida a regolarizzare e mantenere in servizio per almeno 3 mesi, i 60 giorni iniziano a decorrere la scadenza dei 120 giorni (3 mesi di mantenimento in servizio più 30 giorni per verificare la regolarizzazione secondo tali modalità).