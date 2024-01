Impatriati, dal 2024 il nuovo regime salva i trasferimenti infragruppo

Il testo del Decreto Legislativo in materia di fiscalità internazionale introduce l’accesso al beneficio fiscale nei casi di mobilità infragruppo, ma con un periodo di residenza all’estero maggiore



È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 301 del 28 dicembre 2023) il Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale che, all’articolo 5, introduce un nuovo regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia; detto regime sostituisce il regime in favore dei lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

Il testo del decreto delegato...