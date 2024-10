Imposta sostitutiva Tfr: compensazione in F24 con i codici 1627 e 6781

Il credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, può essere compensato dal sostituto d’imposta indicando in F24 il codice tributo 1627 (155E per il modello F24 EP), se le ritenute compensate sono riferite al medesimo anno in cui il credito è maturato.

Qualora, invece, le ritenute da compensare si riferiscano all’anno successivo a quello di maturazione del credito, lo stesso dovrà essere indicato con il codice tributo 6781 (166E per...