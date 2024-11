Ccnl Imprese portuali

Le parti sociali hanno sottoscritto l'accordo per il rinnovo del Ccnl lavoratori dei porti 2024-2026

In data 18 novembre 2024 tra Assoporti, Assiterminal, Assologistica, Fiseuniport, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ancip come parte uditrice, è stato stipulato il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl per lavoratori dipendenti delle imprese portuali.

Nuovi aumenti e minimi contrattuali

Il rinnovo in commento prevede un aumento contrattuale complessivo, per il 4° livello, di euro 150,00 lordi da riconoscere in tre tranche con gli importi e le decorrenze di seguito elencate:

- euro 40,00 a decorrere da novembre 2024;

- euro 50,00...