Inail, per accentrare le Pat richiesta entro il 15 settembre
La richiesta sulle posizioni assicurative territoriali deve riguardare tutti i lavori classificati alla stessa voce di tariffa. L’Istituto non concede autorizzazioni parziali
Torna l’appuntamento annuale con la richiesta all’Inail di accentramento delle posizioni assicurative.
Oggetto dell’istanza è l’accentramento, presso un’unica sede Inail, delle Pat relative a lavori a carattere continuativo:
1) classificabili alle medesime voci di tariffa,
2) svolti da uno stesso datore di lavoro in più luoghi, compresi ciascuno in diverse circoscrizioni territoriali dell’Istituto.
La gestione delle domande
Le istanze devono essere presentate alla struttura Inail territorialmente competente entro il 15 settembre...