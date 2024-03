Incentivi alle Newco per la riqualificazione del personale

Il governo mette in campo una nuova misura (e incentivi ad hoc) per favorire i processi di aggregazione delle imprese e per la riqualificazione del personale, con tutela dell’occupazione. Con un emendamento al decreto ex Ilva approvato mercoledì in Senato, e finanziato con circa 135 milioni, si apre alla possibilità per le nuove imprese nate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, se di organico di almeno mille lavoratori, di poter siglare, in sede governativa, ...

