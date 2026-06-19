Le istruzioni operative Inps per gli incentivi occupazione 2026 (donne, giovani, Zes) e il recupero degli sgravi delle mensilità pregresse in Uniemens

A completamento del quadro normativo tracciato dalle circolari nn. 55/56/57/del 14 maggio 2026, l'INPS ha rilasciato le istruzioni operative per la fruizione dei nuovi esoneri contributivi introdotti dal cd. "Decreto 1° maggio" (D.L. 62/2026). Con i Messaggi n. 1966 (Bonus Giovani), n. 1968 (Bonus ZES) e n. 1970 (Bonus Donne), pubblicati l'11 giugno 2026, l'Istituto ha aperto ufficialmente i canali telematici per l'invio delle istanze e ha fornito i codici per la compilazione dei flussi Uniemens. ...