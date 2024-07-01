01 luglioCASE DI CURA (ANPIT CISAL)
IstitutoIndennità varie
Riferimenti
Adempimento
Qualora il lavoratore, a richiesta o chiamata dell’azienda, garantisca la sua prestazione lavorativa, avrà diritto di ricevere, una “Indennità oraria di disponibilità”, conforme alla seguente Tab. 4).
Tale Indennità deve essere riconosciuta per ogni ora di “disponibilità alla prestazione” resa dal lavoratore intermittente.
Tab. 4) - Indennità oraria di disponibilità (in Euro)
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Periodo
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Liv.
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D2
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D1
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C2
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C1
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1.7.2024
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1,4460
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1,5906
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1,7352
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1,8798
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1.1.2025
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1,4865
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1,6352
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1,7838
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1,9325
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1.7.2026
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1,5271
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1,6798
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1,8325
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1,9852
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1.1.2027
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1,5576
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1,7133
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1,8690
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2,0257
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