01 settembreCENTRI ELABORAZIONE DATI
IstitutoIndennità di funzione
Adempimento
A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da parte dell'azienda, va mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a:
Dall’1.9.2025
- Quadri di Direzione, Euro 287,00 (duecentottantasette/00 euro) lordi per 14 mensilità;
- Quadri Euro 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) lordi per 14 mensilità.
Dall’1.9.2026
- Quadri di Direzione, Euro 296,00 (duecentonovantasei/00 euro) lordi per 14 mensilità;
- Quadri Euro 258,00 (duecentocinquantotto/00 euro) lordi per 14 mensilità.
Dall’1.9.2027
- Quadri di Direzione, Euro 306,00 (trecentosei/00 euro) lordi per 14 mensilità;
- Quadri Euro 266,00 (duecentosessantasei/OO euro) lordi per 14 mensilità
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