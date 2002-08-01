Adempimento

Alla categoria dei quadri come individuata nella precedente lett. a), spetta un’indennità mensile pari a euro 77,47 da corrispondersi per tutte le mensilità previste contrattualmente e da computarsi sul T.F.R.. A decorrere dall’1.8.2002, alla categoria dei quadri come individuata nella precedente lettera a), spetta un’indennità mensile pari a euro 103,00. A decorrere dall’1.8.2026, alla categoria dei quadri come individuata al precedente comma 1, spetta un’indennità mensile pari a euro 120,00 da corrispondersi per tutte le mensilità previste contrattualmente e da computarsi sul T.F.R.. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in atto. I C.I.R.L. potranno aumentare la predetta indennità.