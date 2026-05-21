01 luglioESATTORIE E TESORERIE
IstitutoIndennità di posizione organizzativa
Riferimenti
Adempimento
Con riferimento al ruolo dei responsabili, viene introdotto il seguente articolo:
Indennità Responsabili Unità Organizzativa
Viene istituita una specifica indennità da attribuire ai Responsabili di strutture organizzative dell’Ente/Azienda.
Modalità, criteri di attribuzione ed importi verranno definiti nella contrattazione collettiva di secondo livello.
Decorrenza dall’1.7.2026.
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