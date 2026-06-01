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b) Compenso giornaliero
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c) Compenso settimanale
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Liv.
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16 ore (giorno lavorato)
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24 ore (giorno libero)
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24 ore festive
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6 giorni
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6 giorni con festivo
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6 giorni con festivo e giorno libero
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D1 - D2 - C1
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5,91
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8,9
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9,62
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38,48
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39,2
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42,19
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C2 - C3
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7,05
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11,06
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11,87
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46,35
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47,17
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51,17
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B1 o superiori
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8,09
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13,33
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14,02
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53,82
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54,52
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59,75
01 giugnoMETALMECCANICI (COOPERATIVE)
IstitutoIndennità di trasferta
Riferimenti
Adempimento
Indennità di reperibilità dall’1.6.2026:
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