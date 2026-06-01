01 giugnoMETALMECCANICI (COOPERATIVE)
IstitutoIndennità di trasferta
Riferimenti
ACC del 23-06-2026
Adempimento
Indennit&agrave; di reperibilit&agrave; dall&rsquo;1.6.2026:

&nbsp;

b) Compenso giornaliero

c) Compenso settimanale

Liv.

16 ore (giorno lavorato)

24 ore (giorno libero)

24 ore festive

6 giorni

6 giorni con festivo

6 giorni con festivo e giorno libero

D1 - D2 - C1

5,91

8,9

9,62

38,48

39,2

42,19

C2 - C3

7,05

11,06

11,87

46,35

47,17

51,17

B1 o superiori

8,09

13,33

14,02

53,82

54,52

59,75

&nbsp;
PER SAPERNE DI PIÙ
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