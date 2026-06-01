01 giugnoMETALMECCANICI (COOPERATIVE)
IstitutoIndennità di trasferta
Riferimenti
ACC del 23-06-2026
Adempimento

Misura dell&#39;indennit&agrave;

Dall&rsquo;1.6.2025

Dall&rsquo;1.6.2026

Trasferta intera

50,67

51,68

Quota per il pasto meridiano o serale

13,14

13,40

Quota per il pernottamento

24,37

24,86

Le Parti, preso atto del disposto del comma 5 dell&rsquo;art. 51 del Tuir il quale stabilisce che &ldquo;Le indennit&agrave; percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (n.d.r. 46,48 euro) al giorno, elevate a lire 150.000 (n.d.r. 77,47 euro) per le trasferte all&rsquo;estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite &egrave; ridotto di un terzo&rdquo;, precisano che gli importi dell&rsquo;indennit&agrave; di trasferta forfettaria decorrenti dall&rsquo;1.6.2025 superano la soglia del valore c.d. esente nel caso di trasferta forfettizzata intera, mentre nel caso di rimborso forfettario dei soli pasti si rimane all&rsquo;interno del limite esente pari a 30,99 euro fissato dalla legge.
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