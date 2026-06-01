01 giugnoMETALMECCANICI (COOPERATIVE)
IstitutoIndennità di trasferta
Riferimenti
Adempimento
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Misura dell'indennità
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Dall’1.6.2025
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Dall’1.6.2026
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Trasferta intera
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50,67
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51,68
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Quota per il pasto meridiano o serale
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13,14
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13,40
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Quota per il pernottamento
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24,37
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24,86
Le Parti, preso atto del disposto del comma 5 dell’art. 51 del Tuir il quale stabilisce che “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (n.d.r. 46,48 euro) al giorno, elevate a lire 150.000 (n.d.r. 77,47 euro) per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo”, precisano che gli importi dell’indennità di trasferta forfettaria decorrenti dall’1.6.2025 superano la soglia del valore c.d. esente nel caso di trasferta forfettizzata intera, mentre nel caso di rimborso forfettario dei soli pasti si rimane all’interno del limite esente pari a 30,99 euro fissato dalla legge.
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