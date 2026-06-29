Il conto alla rovescia per la rivoluzione della previdenza complementare è ormai entrato nella fase finale. Dal 1° luglio 2026, il meccanismo dell’adesione automatica modifica strutturalmente le modalità di iscrizione ai fondi pensione per i lavoratori dipendenti del settore privato, archiviando il vecchio istituto del silenzio-assenso. Una transizione di tale portata, tuttavia, non si esaurisce nella pubblicazione dei testi normativi. La declinazione pratica delle nuove regole – tra calcoli dei ...
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