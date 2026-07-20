La scheda InforMO 27/2026, dedicata alle microimprese (fino a nove addetti), offre più di una rilevazione statistica: individua un profilo di rischio con precise ricadute sul piano della responsabilità. Il dato di fondo è noto: nel 2024 le microimprese hanno registrato 370 infortuni mortali, oltre un terzo del totale nazionale, con una quota stabilmente superiore al 35% dal 2021, concentrata quasi per intero in agricoltura, costruzioni, manifatturiero e commercio. Meno scontato è ciò che l’analisi...

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