La nuova disciplina agevolativa introdotta, anche per i committenti e giornalisti autonomi iscritti all’Inpgi in materia di sanzioni per omissioni contributive, trova applicazione relativamente agli inadempimenti verificatisi successivamente al 31 dicembre 2025 e, pertanto, ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° gennaio 2026.
L’Inpgi, con la circolare 5/2026 del 7 luglio, illustra le novità del regime sanzionatorio approvato...