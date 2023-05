Inps, aggiornati i programmi per la liquidazione delle pensioni quota 103 di Arturo Rossi

Inps, messaggio 1681/2023

Sono stati implementati i programmi per la liquidazione delle pensioni quota 103 (pensione anticipata flessibile) con almeno 62 anni di età e 41 di contributi, prevista dalla legge 197/2022. Lo ha comunicato l'Inps con messaggio 1681/2023 in cui si ricorda che a tale prestazione pensionistica possono accedere i lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall'Inps, nonché alla gestione separata e anche perfezionando il requisito in regime di cumulo, con esclusione...