Come già avvenuto in passato, «per agevolare gli adempimenti dei soggetti contribuenti e dei loro intermediari», anche quest’anno Inps in agosto sospende la notifica degli atti nei confronti dei contribuenti.
In particolare, come illustrato nel messaggio 2371/2026:
- dal 27 luglio al 31 agosto compreso, viene sospesa la notifica delle note di rettifica e vengono sospese le verifiche della regolarità contributiva effettuate tramite sistema di dichiarazione preventiva di agevolazione;
- nello stesso periodo è sospesa la notifica delle diffide di adempimento, eccetto i casi in cui è prossima la maturazione del termine di prescrizione e gli atti riguardanti la contribuzione alla gestione dipendenti pubblici;
- dal 1°al 31 agosto viene sospesa la notifica dei verbali ispettivi e degli atti di recupero conseguenti alla vigilanza documentale, con l’eccezione dei casi in cui la notifica sia necessaria per escludere il pregiudizio dei crediti dell’Inps stesso;
- dal 1° al 31 agosto è sospesa anche l’emissione degli avvisi di addebito. Però se il contribuente vuole avviare la regolarizzazione in tale periodo, i crediti possono essere trasferiti all’agente della riscossione. Anche in questo caso la sospensione non deve interferire con la prescrizione del credito;
- fino al 31 agosto sono sospese le attività di notifica degli atti di accertamento per omesso versamento delle ritenute per importi superiori a 10mila euro annui e sono sospese le notifiche di ordinanze/ingiunzioni. Anche in questi casi si terrà conto dei termini di prescrizione.
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