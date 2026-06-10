Prende forma il primo pacchetto di regole italiane sull’intelligenza artificiale. Il 10 giugno il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare due decreti legislativi di attuazione della legge 132/2025, in materia di governance, sperimentazione, lavoro, istruzione e università, attività di polizia e responsabilità civile e penale, mentre altri decreti, soprattutto su temi di sanità e giustizia, dovranno successivamente completare il quadro.

Il testo specifica che sono nulle decisioni che...