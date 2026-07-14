Per oltre la metà delle imprese l’intelligenza artificiale è già sinonimo di un aumento della produttività ma, al tempo stesso, è ancora una tecnologia frenata da criticità organizzative e carenza di competenze adeguate.

Questi due dati, tra loro divergenti, testimoniano un quadro ancora frastagliato dell’adozione dell’AI nel mondo economico in Italia. «Una diffusione ampia, ma ancora incompleta sul piano della maturità industriale»: è la definizione contenuta nel terzo Rapporto annuale dell’Osservatorio...