L’attivazione dei percorsi di investimento life cycle in cui confluiscono Tfr e contributi per effetto delle adesioni automatiche alla previdenza complementare non è obbligatoria e comunque può avvenire nell’arco di un anno.

Con la deliberazione del 23 giugno 2026 la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ha definito i criteri minimi dei percorsi di investimento destinati alle adesioni alla previdenza complementare per effetto dell’assenza di una scelta esplicita del lavoratore, introdotte...