Il consuntivo 2025 dell’indice Ipca Nei - usato per determinare gli aumenti salariali dei contratti nazionali di lavoro - è pari al +1,9%, un decimo di punto percentuale inferiore alla previsione del 12 giugno 2025.
Come previsto dall’Accordo quadro tra le parti sociali sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, l’Istat ha comunicato per il triennio 2022-2025 gli scostamenti tra consuntivo e previsione dell’inflazione misurata dall’Indice armonizzato dei prezzi al consumo al netto...