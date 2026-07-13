La crescente mobilità internazionale dei lavoratori rende sempre più rilevante il coordinamento tra i sistemi nazionali di sicurezza sociale e proprio in tale contesto si inserisce la Circolare Inail 34 del 10 luglio 2026, con la quale l’Istituto detta le istruzioni operative per l’applicazione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31 ottobre 2024 e attuato mediante la relativa Intesa amministrativa del 21 luglio 2025...

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