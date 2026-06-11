Le tecnologie intelligenti sono già entrate nel lavoro quotidiano di manager e professionisti. Quasi nove dirigenti su dieci (89%) le utilizzano regolarmente, e oltre la metà (57%) ne sperimenta già i benefici nella riduzione delle attività ripetitive. Ma non sono ancora entrate, con la stessa velocità, nei modelli organizzativi e di governance delle organizzazioni. Solo il 30% delle realtà è riuscito a integrarle strutturalmente nei processi aziendali. È questa, in sintesi, la fotografia scattata...

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