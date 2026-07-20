Con la riforma della previdenza complementare contenuta nella Legge di bilancio 2026 (legge 199/2025, articolo 1, commi 204 e seguenti) , intervenendo sul testo dell’articolo 8 del Dlgs 252/2005, il legislatore ha inteso introdurre una disciplina particolarmente innovativa per coloro che si “rioccupano” in un nuovo impiego a partire dal 1° luglio 2026, essendo stati in precedenza parte di un rapporto di lavoro nell’ambito del quale avevano già manifestato una scelta, espressa o tacita, relativa al...
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