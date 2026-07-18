L’Inps torna sulla delicata questione riguardante le condizioni che i datori di lavoro agricolo debbono rispettare per poter accedere alle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate.
Con il messaggio 2370 del 15 luglio 2026, l’istituto previdenziale conferma, preliminarmente, che la fruizione delle agevolazioni (consistenti in una riduzione del 68% nelle zone svantaggiate e del 75% nelle zone montane) non è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 1175, della...