Con la circolare 56/2026, l’Inps ha ribadito che il bonus Zes 2026 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni riferite alla contribuzione datoriale, compresi la decontribuzione Sud e gli incentivi per l’assunzione di lavoratori disabili o percettori di Naspi. È invece compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni prevista dalla legge di Bilancio 2025 e con l’esonero collegato alla certificazione della parità di genere.

La nuova decontribuzione Sud

La nuova decontribuzione ...