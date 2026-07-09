Fin dalla genesi dell’attuale sistema normativo in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, plasmato dal legislatore nel 1994 con il Dlgs 626, sulla base oltre che dei principi costituzionali e civilistici (articolo 2087 del Codice civile) anche su quelli cardini della direttiva 89/391/Cee, una delle figure apparse più innovative certamente è quella del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls).

Invero, nell’ordinamento giuridico italiano già in precedenza, attraverso l’articolo 9 della...