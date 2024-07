La contribuzione di malattia per i lavoratori dei pubblici esercizi e per chi opera in settori diversi

La domanda In un Albergo con bar aperto anche ai clienti non dell’albergo operano un lavoratore intermittente operaio a tempo indeterminato e un operaio full time a tempo indeterminato non intermittente. Nell’albergo lavora un intermittente a tempo determinato. La contribuzione di 3,21 (con 0,77 di maggiorazione) a finanziamento della malattia va pagata su tutti i dipendenti? Come vanno censiti i dipendenti in Uniemens dopo il messaggio Inps 2382/2024?

Il datore di lavoro della struttura alberghiera viene censito con il csc 7.05.01, all’interno di esso vi possono essere figure (operai/impiegati non intermittenti a tempo indeterminato, tempo determinato e intermittenti a tempo indeterminato o a tempo determinato) che hanno la contribuzione di malattia al 3,21% (con 0,77 di maggiorazione) in quanto operanti nel settore del pubblico esercizio (es nel bar aperto al pubblico) e altre figure (intermittenti e non ) con contribuzione di malattia al 2,44...