La data di consegna determina il fisco dell’auto aziendale

Data di consegna dirimente per la selezione della disciplina applicabile alle auto date in uso promiscuo ai dipendenti. Nella circolare 10/E/2025 del 3 luglio, l’agenzia delle Entrate spiega che la nuova disciplina, contenuta nella legge di Bilancio 2025, richiede che siano rispettati congiuntamente data di immatricolazione, stipula del contratto di concessione e consegna materiale del veicolo a decorrere dal 1° gennaio 2025. In tale circostanza, ai fini della determinazione del valore del benefit...

