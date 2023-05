La discriminazione indiretta di genere si prova con dati statistici di Valeria Zeppilli

Link utili Cassazione 10328/2023 Sezione Lavoro

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La discriminazione indiretta di genere si ha ogniqualvolta i lavoratori di un determinato sesso siano posti in una posizione particolarmente svantaggiosa in conseguenza di una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento che all'apparenza risulterebbero essere invece neutri.

La Corte di cassazione, con una lunga e articolata sentenza (sezione lavoro, 10328/2023), si è soffermata a chiarire come può essere provata la situazione svantaggiosa idonea a configurare una discriminazione...