Anche se non ha trasmesso al datore di lavoro la documentazione medica e tutte le informazioni necessarie a comprovare la patologia oncologica grave, il diritto del dipendente al periodo di comporto lungo è assicurato dallo scambio informale di messaggi Whatsapp con altri lavoratori in azienda.

Benché il Ccnl preveda che lo stato di malattia per fruire del periodo di comporto lungo, oltre ad essere grave, sia «documentato», alla insufficiente produzione del lavoratore si può sopperire grazie alla ...