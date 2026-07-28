Tutte le cause di assenza del lavoratore per le quali matura comunque il diritto alle ferie e quelle per le quali invece non matura il diritto, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento
Il diritto alle ferie matura in relazione al periodo di servizio prestato dal lavoratore. Esse maturano, durante un periodo stabilito dalla legge, in presenza della prestazione lavorativa o di un'assenza che, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, viene equiparata al servizio effettivo (Cassazione n. 14020/2001). Al riguardo, occorre osservare come il regime della maturazione delle ferie annuali sia regolato da fonti normative diverse, a volte attraverso la prassi amministrativa o/e con il...