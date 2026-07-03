L’apertura di una partita Iva senza maturazione di redditi professionali non può causare automaticamente la decadenza dalla Naspi. La sentenza del Tribunale di Milano del 12 giugno 2026 ha rettificato la lettura restrittiva dell’Inps relativa alla spettanza della indennità di disoccupazione per i primi mesi del 2021, a seguito dell’apertura di partita Iva anche se in assenza di reddito.
In particolare, la lavoratrice, protagonista del contenzioso, era stata licenziata nel gennaio 2020, chiedendo e...