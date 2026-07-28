Il trattamento economico delle ferie

Durante l'assenza dal lavoro per ferie il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato se avesse svolto la prestazione lavorativa. La legge, infatti, pur in mancanza della prestazione lavorativa impone al datore di lavoro di adempiere all'obbligazione economica. Sul punto, tuttavia, è doveroso verificare quanto previsto dalla contrattazione collettiva, sia nazionale sia di secondo livello.

La definizione di retribuzione per il periodo feriale

Gli elementi costitutivi della retribuzione feriale sono infatti generalmente...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ