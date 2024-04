La somministrazione può essere abusiva anche dopo la decadenza

Può integrare un «abusivo ricorso all’istituto della somministrazione di lavoro» la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice, ove tale reiterazione oltrepassi «il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea».

Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con sentenza 6898/2024, in relazione a una fattispecie in cui un lavoratore aveva agito in giudizio al fine di ottenere la conversione del proprio rapporto di lavoro in rapporto di lavoro...