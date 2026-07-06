Le prime istruzioni Inps per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro e non oltre il 30 aprile 2026
Il testo del decreto legge n. 62/2026, arricchito durante il complesso iter parlamentare, si configura ora dopo la conversione in legge n. 112/2026, come una vera e propria riforma strutturale che interviene su molteplici fronti: dalla definizione stringente del "salario giusto" al fine di determinare l'adeguatezza delle retribuzioni, al riordino degli incentivi per l'assunzione di categorie svantaggiate, fino a una severa regolamentazione del lavoro in tema di piattaforme digitali. Finalmente risolto...