Occupazione in aumento per i laureati italiani, ma i guadagni purtroppo no. Proprio le differenze retributive spingono molti giovani a emigrare per lavorare. E, cosa peggiore, a dichiarare che difficilmente torneranno indietro. Del resto, a cinque anni dal titolo, oltreconfine si può arrivare a guadagnare quasi il 60% in più. A certificarlo è il “XXVIII Rapporto AlmaLaurea su Laurea e Occupazione” che è stato presentato ieri all’università della Basilicata e che è stato seguito dal solito fiume di...

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