Le retribuzioni convenzionali continuano a rappresentare uno degli istituti centrali del sistema previdenziale applicabile ai lavoratori inviati all’estero in Stati non coperti da accordi di sicurezza sociale con l’Italia; attraverso tale meccanismo, infatti, il legislatore ha individuato una base imponibile contributiva uniforme e predeterminata che sostituisce la retribuzione effettivamente corrisposta, garantendo continuità di tutela previdenziale ai lavoratori occupati fuori dal territorio nazionale...
Riproduzione riservata Ⓒ