Lo scorso 7 luglio il Parlamento europeo ha definitivamente approvato le modifiche ai regolamenti di sicurezza sociale (il Regolamento base 883/2004 e il relativo Regolamento attuativo 987/2009).

Sono state introdotte nuove norme che facilitano l’individuazione della legislazione applicabile nel caso di lavoratori in mobilità internazionale e altre che favoriscono la cooperazione tra Stati finalizzata a prevenire frodi e pratiche abusive. Ulteriori aree di intervento riguardano le prestazioni di disoccupazione...