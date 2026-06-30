Particolare attenzione deve essere riservata alla compilazione del Libro Unico del Lavoro (LUL), nei casi in cui la retribuzione effettiva corrisposta al lavoratore all'estero differisca dalla retribuzione convenzionale utilizzata per il calcolo di contributi e imposte
La gestione dei lavoratori inviati all'estero continua a rappresentare una delle aree più complesse dell'amministrazione del personale, laddove la presenza di regole fiscali e previdenziali specifiche, spesso differenti da quelle applicabili ai lavoratori impiegati in Italia, impone una particolare attenzione nella predisposizione delle buste paga e nella compilazione del Libro Unico del Lavoro (LUL).
In tale contesto, assumono particolare rilievo le retribuzioni convenzionali - individuate annualmente...