Il Ministero del lavoro ha fissato, con notevole ritardo, i valori delle retribuzioni convenzionali utili per il calcolo della contribuzione dovuta, nel 2026, per i lavoratori italiani inviati all'estero in paesi extra Ue non convenzionati

Con decreto ministeriale del 29 maggio 2026 (G.U. 133, 11 giugno 2026), il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha reso noto i valori delle retribuzioni convenzionali (vedere le tabelle allegate al decreto) da prendere a base di calcolo, nel 2026 (periodo di paga incorso dal 1° gennaio 2026 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2026), per determinare la contribuzione obbligatoria dovuta per i lavoratori italiani operanti all'estero ...