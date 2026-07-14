Nel triennio 2023-2025 «abbiamo previsto complessivamente 466.340 quote, suddivise tra lavoro subordinato non stagionale e lavoro subordinato stagionale. Abbiamo avuto 184mila quote sul lavoro non stagionale e 281mila quote sul lavoro stagionale. Le domande di nulla osta presentate dai datori di lavoro sono state 1.555.448». Sono i dati presentati ieri dal ministro del Lavoro, Marina Calderone, nel corso di un’audizione a Palazzo San Macuto. Con la programmazione triennale dei flussi e il «cambiamento...

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