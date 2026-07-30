La disciplina previdenziale e assistenziale del settore agricolo si caratterizza per la presenza di regole speciali che tengono conto delle peculiarità dell’attività agricola e delle diverse figure professionali che vi operano. L’inquadramento delle imprese, la determinazione della contribuzione, le forme di tutela assicurativa e gli adempimenti amministrativi presentano, infatti, profili distintivi rispetto alla generalità dei settori produttivi, in ragione delle caratteristiche proprie del comparto...

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